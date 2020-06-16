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Posted 16 июня 2020, 04:30

Published 16 июня 2020, 04:30

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии два осужденных педофила просили о помиловании

В Башкирии два осужденных педофила просили о помиловании

16 июня 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике прошла комиссия по вопросам помилования. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.

Со ссылкой на председателя башкирского парламента Константина Толкачева сообщается, что на заседании комиссии рассмотрели восемь ходатайств о помиловании, однако ни одно из них поддержано не было.

Сообщается, что ходатайства подали осужденные за угрозы убийством, убийство, ДТП в пьяном состоянии. Было также подано два прошения от двух осужденных за половое преступление в отношении несовершеннолетних.

– Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которых объединяет то, что их подали осужденные по статьям за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены, – отметил Толкачев.

По словам спикера парламента, половину преступлений совершили в состоянии алкогольного опьянения, однако сделанного уже не вернешь. Заключения комиссии сейчас будут переданы главе Башкирии Радию Хабирову, который внесет в свою очередь представление на имя Владимира Путина.

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