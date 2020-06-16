В Башкирии два осужденных педофила просили о помиловании

Posted 16 июня 2020, 04:30
Published 16 июня 2020, 04:30
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Со ссылкой на председателя башкирского парламента Константина Толкачева сообщается, что на заседании комиссии рассмотрели восемь ходатайств о помиловании, однако ни одно из них поддержано не было.
Сообщается, что ходатайства подали осужденные за угрозы убийством, убийство, ДТП в пьяном состоянии. Было также подано два прошения от двух осужденных за половое преступление в отношении несовершеннолетних.
– Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которых объединяет то, что их подали осужденные по статьям за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены, – отметил Толкачев.
По словам спикера парламента, половину преступлений совершили в состоянии алкогольного опьянения, однако сделанного уже не вернешь. Заключения комиссии сейчас будут переданы главе Башкирии Радию Хабирову, который внесет в свою очередь представление на имя Владимира Путина.