Пьяный житель Башкирии избил сотрудника ГИБДД при исполнении

Пьяный житель Башкирии избил сотрудника ГИБДД при исполненииВидео
Сегодня, 11:27
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возбуждено уголовное дело.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сюжеты: Видео
ЧП произошло 4 марта 2018 года возле села Раевский Альшеевского района. Уроженец Миякинского района республики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем. Его остановили сотрудники ДПС и пригласили в служебный автомобиль, чтобы оформить документы.
Мужчина при этом подписывать документы отказался и нанес сотруднику ГИБДД 4 удара кулаком в лицо, причинив ушибы и ссадины. Между тем, все действия злоумышленника попали на камеру наблюдения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0