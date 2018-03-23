Пьяный житель Башкирии избил сотрудника ГИБДД при исполнении

ЧП произошло 4 марта 2018 года возле села Раевский Альшеевского района. Уроженец Миякинского района республики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем. Его остановили сотрудники ДПС и пригласили в служебный автомобиль, чтобы оформить документы.

Мужчина при этом подписывать документы отказался и нанес сотруднику ГИБДД 4 удара кулаком в лицо, причинив ушибы и ссадины. Между тем, все действия злоумышленника попали на камеру наблюдения.