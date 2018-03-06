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Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий

6 марта 2018, 18:20
Пострадали несколько человек.

Серьезное ЧП произошло сегодня, 6 марта, в уфимском парке имени Гафури. Лошадь, запряженная в сани, внезапно испугалась чего-то и понеслась в сторону планетарий.

В это время в повозке находились несколько подростков, один из них выпал из саней в момент столкновения лошади со стеной планетария. Через несколько минут столкновение повторилось.

Подробности сообщили «Вести-Башкортостан». Известно, что несколько человек во время данного инцидента получили телесные повреждения.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полицейские.

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