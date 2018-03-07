В Башкирии после видео драки осудили парня, избившего двух подростков

Как выяснилось, парень был не в ладах с законом и раньше. Несколькими месяцами ранее он напал на 32-летнего прохожего, ударив его спортивным ружьем для страйкбола по голове. А в августе 2017 года он выкрал из магазина «Пятерочка» сканер штрихкодов стоимостью свыше 18 тысяч рублей, приняв его за планшет.