В Уфе продавали шаурму и насвай в одном киоске

Киоск с запрещенным товаром находился на улице Жукова в Сипайлово. На днях сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики решили проверить заведение и обнаружили курительную смесь под прилавком. Полицейские также нашли пластиковое ведро, в котором прятали 40 пакетиков с зеленовато-бурой массой. За один такой пакетик работники общепита выручали 30 рублей.