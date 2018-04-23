В Уфе продавали шаурму и насвай в одном киоске

Киоск с запрещенным товаром находился на улице Жукова в Сипайлово. На днях сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики решили проверить заведение и обнаружили курительную смесь под прилавком. Полицейские также нашли пластиковое ведро, в котором прятали 40 пакетиков с зеленовато-бурой массой. За один такой пакетик работники общепита выручали 30 рублей.
На данный момент образцы направлены на исследование, чтобы выяснить точный состав вещества в изъятых свертках.
Работник заведения не считает продажу насвая незаконным. О том, что это в стране запрещено, он якобы узнал только от полицейских.
По факту оптовой или розничной продажи насвая в отношении злоумышленника составлен административный протокол по части 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.