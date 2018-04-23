mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе продавали шаурму и насвай в одном киоске

23 апреля 2018, 17:32
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что в киоске наравне с шаурмой и пирожками торговали насваем. Большинство покупателей об этом, конечно же, даже не догадывались.

Киоск с запрещенным товаром находился на улице Жукова в Сипайлово. На днях сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики решили проверить заведение и обнаружили курительную смесь под прилавком. Полицейские также нашли пластиковое ведро, в котором прятали 40 пакетиков с зеленовато-бурой массой. За один такой пакетик работники общепита выручали 30 рублей.

На данный момент образцы направлены на исследование, чтобы выяснить точный состав вещества в изъятых свертках.

Работник заведения не считает продажу насвая незаконным. О том, что это в стране запрещено, он якобы узнал только от полицейских.

По факту оптовой или розничной продажи насвая в отношении злоумышленника составлен административный протокол по части 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Материалы по теме
В Уфе автоцистерна протаранила будку шаурмы – продавца лепешек госпитализировалиВ компьютерном клубе Уфы полицейские нашли 400 упаковок насвая
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48