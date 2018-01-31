В компьютерном клубе Уфы полицейские нашли 400 упаковок насвая

По факту оптовой или розничной продажи насвая в отношении сотрудника и предпринимателя составлен административный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ. В случае, если их вина будет доказана в суде, на бизнесмена будет наложен штраф в размере до 60 тысяч рублей.