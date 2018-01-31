mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В компьютерном клубе Уфы полицейские нашли 400 упаковок насвая

31 января 2018, 11:48
По предварительным данным, дополнительный бизнес в интернет-клубе организовал директор.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли продажу насвая в компьютерном клубе, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Крупную партию курительной табачной смеси нашли в подсобном помещении в картонных коробках. В момент визита полицейских в игровом зале находилось шестеро подростков и двое взрослых. По предварительным данным, дополнительный бизнес в интернет-клубе организовал директор. Когда директора не было на месте, насвай посетителям продавал 19-летний администратор.

Вся партия весом в более 9,5 кг изъята оперативниками, направлена на экспертизу.

По факту оптовой или розничной продажи насвая в отношении сотрудника и предпринимателя составлен административный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ. В случае, если их вина будет доказана в суде, на бизнесмена будет наложен штраф в размере до 60 тысяч рублей.

Справка

Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь). Могут добавляться различные приправы, специи, растительное масло и т. д. Вызывает галлюцинации и поражение центральной нервной системы, а также другие болезни.

Материалы по теме
В Уфе будут судить организаторов притона для занятия проституциейНаркотики в Башкирии: Тайники на кладбище, Даркнет и самый "больной" районВ Башкирии за год изъяли около 200 кило наркотиков и психотропных веществ
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48