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В башкирском Янауле вертолет приземлился прямо на парковке

27 июня 2017, 12:19
Очевидцы прислали снятое видео.

Телеканал «Россия Башкортостан» опубликовал кадры из башкирского города Янаула. На снятом видео видно, как вертолет марки «Робинсон» садится на одну из городских улиц.

- Некоторые люди паркуют свои автомобили, где хотят, - комментируют видео журналисты телеканала. - В Янауле существует такая же проблема, только вместо машин здесь вертолет. Видео было сделано на днях на улице Победы. На кадрах видно, как среди бела дня на парковку для авто садится винтокрылая машина. Местные жители задаются вопросом, разве такое возможно вне специальной площадки?

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