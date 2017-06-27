В башкирском Янауле вертолет приземлился прямо на парковке

- Некоторые люди паркуют свои автомобили, где хотят, - комментируют видео журналисты телеканала. - В Янауле существует такая же проблема, только вместо машин здесь вертолет. Видео было сделано на днях на улице Победы. На кадрах видно, как среди бела дня на парковку для авто садится винтокрылая машина. Местные жители задаются вопросом, разве такое возможно вне специальной площадки?