Балтийский флот получил первый модернизированный в Башкирии вертолет

Авиабаза морской авиации Балтийского флота (БФ), дислоцированная в Калининградской области, приняла в состав летательных аппаратов первый модернизированный вертолет Ка-27М, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя БФ капитана первого ранга Романа Мартова. По его словам, в ближайшее время флотские авиаторы ожидают поступление второго вертолета данного типа, после этого экипажи начнут освоение новой техники.
Ка-27 - корабельный многоцелевой вертолет. На БФ используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.
Вертолеты Ка-27 модернизируют специалисты Кумертауского авиационного производственногопредприятия (входит в холдинг "Вертолеты России") в Башкирии. Цель модернизации - улучшение боевых возможностей машин, в частности, по линии передачи информации в реальном времени на наземные, корабельные командные пункты и на другие вертолеты.