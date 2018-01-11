Балтийский флот получил первый модернизированный в Башкирии вертолет

Авиабаза морской авиации Балтийского флота (БФ), дислоцированная в Калининградской области, приняла в состав летательных аппаратов первый модернизированный вертолет Ка-27М, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя БФ капитана первого ранга Романа Мартова. По его словам, в ближайшее время флотские авиаторы ожидают поступление второго вертолета данного типа, после этого экипажи начнут освоение новой техники.