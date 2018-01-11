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Балтийский флот получил первый модернизированный в Башкирии вертолет

11 января 2018, 16:04
Вертолеты Ка-27 модернизируют в Кумертау.

Авиабаза морской авиации Балтийского флота (БФ), дислоцированная в Калининградской области, приняла в состав летательных аппаратов первый модернизированный вертолет Ка-27М, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя БФ капитана первого ранга Романа Мартова. По его словам, в ближайшее время флотские авиаторы ожидают поступление второго вертолета данного типа, после этого экипажи начнут освоение новой техники.

Ка-27 - корабельный многоцелевой вертолет. На БФ используются его противолодочные и поисково-спасательные модификации.

Вертолеты Ка-27 модернизируют специалисты Кумертауского авиационного производственногопредприятия (входит в холдинг "Вертолеты России") в Башкирии. Цель модернизации - улучшение боевых возможностей машин, в частности, по линии передачи информации в реальном времени на наземные, корабельные командные пункты и на другие вертолеты.

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