В Кумертау открыли контактный парк авиатехники «Вертолет»

- Поздравляю вас с праздником и хочу, чтобы у вас было хорошее настроение, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы сегодня открываем этот замечательный авиационный парк. Это парк – прежде всего для наших детей и молодёжи. Думаю, появятся новые желающие из молодёжи учиться в наших технических вузах авиационному и вертолетному делу.