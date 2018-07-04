Ансамбль песни и танца «Мирас» из Уфы выступил в Париже

Всего были приглашены танцевальные и музыкальные коллективы из восьми стран – Аргентина, Никарагуа, Индонезия, Нигерия, Франция, Чили, Эстония, Россия.

Творческие номера всех стран были уникальными и интересными. Парижская публика видела на этой сцене концерты коллективов многих стран. Но, по мнению многих зрителей, такого разнообразия культур, костюмов танцев и музыки, не было давно. Завораживающий и пленительный индонезийский танец под аккомпанемент их традиционного музыкального инструмента гамелан (gamelan), зажигательные танцы чилийцев, отточенные движения аргентинского танго, своеобразное выступление нигерийской команды – все было ярко и красочно.

«Мирас» стал абсолютной звездой вечера. Ансамбль встряхнул весь зал. Живым, задорным, заводным башкирским танцам «У шатра» и «Молодость» аплодировали стоя. Русскую народную песню «Калинка» подпевал весь зал. Звуки курая растопили сердца таким образом, что после окончания мероприятия подходили и подробно расспрашивали об этом инструменте, впечатлившись красотой звучания, говорили о его мелодичности и уникальности. Восторженные аплодисменты публики, слова «Браво, браво!!!» подтвердили это.

Как отметила вице-президент Ассоциации татар и башкир Франции Альфия Айзатова, парижская публика очень интернациональная, и ей всегда интересно увидеть что-то новое. «Безусловно, мы очень горды показывать своим друзьям во Франции нашу культуру. На примере «Мираса» французский зритель увидел взаимовлияние европейской и восточной культур, что сегодня становится очень актуальной темой. Все номера были исполнены на высочайшем профессиональном уровне. Надеемся, что ваш коллектив еще много раз будет радовать нас своими выступлениями», - рассказала она.

Открыть фестиваль был удостоен солист ансамбля «Мирас» Салават Искужин, который в башкирском костюме встречал с флагом CIOFF все делегации. Закрывали вечер тоже наши артисты. Хору «Мираса» выпала честь спеть гимн фестиваля, под который в финале на сцену вышли все приглашенные страны. Гимном является песня Джона Леннона «Imagine» («Представь») о мире на земле, единении народов, социальной справедливости и толерантности. Вечер прошел на одном дыхании и оставил положительные впечатления, позитивные эмоции у всех присутствующих.

В рамках Международного фестиваля «Танцы и музыка мира» в Штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся ряд официальных встреч. Так, руководитель делегации заместитель главы Администрации ГО города Уфа РБ Сынтимир Баязитов встретился с директором департамента ЮНЕСКО по образованию господином Свейном Осттвейтом. С. Б. Баязитов рассказал о состоянии образования в Уфе. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области образования и культуры. Господин Свейн признался, что заочно знаком с нашим городом. В 2016 году столица Республики Башкортостан вошла в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

Во время этой встречи кураист Мурат Джанизаков из растения курай изготовил музыкальный инструмент и сыграл башкирскую народную песню «Урал», что не оставило неравнодушным Свейна. Сынтимир Биктимирович пригласил его посетить Всемирную Фолькориаду в Уфе в 2020 году.

На встрече с Президентом CIOFF Филиппом Боссаном обсудили вопросы, касающиеся подготовки и проведения Всемирной Фольклориады 2020 в Уфе. Боссан отметил, что сейчас со стороны CIOFF идет активная подготовка к заседанию Генеральной Ассамблеи CIOFF, формируются списки делегатов и т. д. Заседание состоится в Уфе в сентябре этого года.

Также 29 июня состоялась встреча с главным исполнительным директором агентства экономического развития Парижа «Paris&Co» Кариной Бидарт. Тема встречи - сотрудничество между городами в вопросах развития туризма и урбанистики.

После выступления в Штаб-квартире ЮНЕСКО, коллектив отправится в фестивальный тур по городам Франции. Мирасовцы станут участниками Международного фольклорного фестиваля «Echanges, Cultures et Traditions du Monde», который будет проходить с 2 по 9 июля в округе Роман-сюр-Изер. Кроме того, у артистов запланированы встречи с местными жителями и выступления в Муниципальном социальном центре города Бур-де Пеаж, поместье Borea Romans и площади Морис-Фор, посещение музеев и участие в различных общественных акциях.