Ансамбль песни и танца «Мирас» города Уфы завершил творческий сезон

Концертная программа состояла из песен и плясок разных народов мира. Она открылась танцем дружбы народов – “В семье единой”. Особенно бурно зрители аплодировали вокально-хореографической композиции “Илкәйем”, танцам “Яблочко” и “Букурия” (молдавский), композициям “Ҡаҙаҡ ҡыҙы һөйгәнем” и “Не грусти, казачка” (солисты Рафис Сирусин и Алена Завьялова), музыкальной композиции “У синего моря” (АРНИ “Забава”), а также наигрышам на кыл-кубызе (Залия Ганиатуллина) и курае (Мурат Джанизаков). Не осталась в стороне и детская студия ансамбля. Самые юные участники покорили зрителей концертным номером “Айҙар ғынайым”.

Молдавский танец "Букурия"

Специально к закрытию сезона артисты “Мираса” подготовили несколько премьер. Впервые прозвучали песня крещеных татар “Чын Чын” в исполнении Венеры Юлгильдиной и Ильшата Шайхуллина, а также военная песня “Ир-егеттәр бурысы” в исполнении мужского хора (солист Ильшат Шайхуллин).

Вокально-хореографическая композиция "Йыуаса"

Этот творческий год для ансамбля выдался насыщенным. С самого открытия началась активная гастрольная деятельность по городам и районам Башкортостана. Так, “Мирас” впервые в своей истории выступил с концертами в городах Белорецк, Учалы, Нефтекамск, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском, Благовещенском, Аургазинском, Туймазинском районах, а также в соседней Челябинской области. По доброй традиции, в феврале состоялся большой сольный концерт в ГКЗ “Башкортостан”. В конце марта ансамблю выпала честь принять участие в Международном фестивале “Михаил Мурашко приглашает друзей” в Республике Марий Эл.