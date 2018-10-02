Ляйсан Утяшева поздравила своих бабушку и дедушку с 60-летием совместной жизни

Ляйсан Утяшева поздравила своих бабушку и дедушку с 60-летием совместной жизниВидео
Сегодня, 13:51Рустэм Башкирцев
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Уроженка Альшеевского района Башкирии гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в своем Инстаграме поздравление с 60-летием совместной жизни дедушки и бабушки.
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На видео танцует 83-летний дедушка Ляйсан.
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