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2024
«Ягуар» забрали за долги в Башкирии
26 ноября, 06:55
Пёс загрыз мужчину в Башкирии
2 июля, 13:53
Зарплату бойца СВО забирали себе приставы в Башкирии
Должник из Башкортостана уехал на спецоперацию с непогашенным кредитом, сообщает прокуратура региона.
21 июня, 07:12
2023
Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений ранее вынесенные решения Арбитражного суда Башкирии и Арбитражного апелляционного суда города Челябинск.
30 сентября 2023, 08:46

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