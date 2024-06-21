Зарплату бойца СВО забирали себе приставы в Башкирии

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Как пояснили в надзорном ведомстве, жителю Октябрьского оставалось выплатить о кредитным обязательствам 51 000 рублей. Контракт с Министерством обороны России мужчина решил подписать в декабре 2023 года.
Сумму долга приставы решили списать со счета бойца в феврале и марте 2024 года. Между тем забирать зарплату за участие в СВО в счёт уплаты долгов по закону — запрещено.
Прокуратура отменила постановления службы судебных приставов, средства мужчине вернули, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее общественный резонанс вызвал случай в одной из уфимских больниц — депутат регионального парламента рассказал, что в медицинском учреждении отказались госпитализировать участника спецоперации. Mkset поговорил с руководством больницы, а также самим бойцом и выяснил, как ситуация выглядела на самом деле.