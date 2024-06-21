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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Зарплату бойца СВО забирали себе приставы в Башкирии

Зарплату бойца СВО забирали себе приставы в Башкирии

21 июня 2024, 07:12
Фото: freepik.com
Должник из Башкортостана уехал на спецоперацию с непогашенным кредитом, сообщает прокуратура региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, жителю Октябрьского оставалось выплатить о кредитным обязательствам 51 000 рублей. Контракт с Министерством обороны России мужчина решил подписать в декабре 2023 года.

Сумму долга приставы решили списать со счета бойца в феврале и марте 2024 года. Между тем забирать зарплату за участие в СВО в счёт уплаты долгов по закону — запрещено.

Прокуратура отменила постановления службы судебных приставов, средства мужчине вернули, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Ранее общественный резонанс вызвал случай в одной из уфимских больниц — депутат регионального парламента рассказал, что в медицинском учреждении отказались госпитализировать участника спецоперации. Mkset поговорил с руководством больницы, а также самим бойцом и выяснил, как ситуация выглядела на самом деле.

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