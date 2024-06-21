Зарплату бойца СВО забирали себе приставы в Башкирии

Ранее общественный резонанс вызвал случай в одной из уфимских больниц — депутат регионального парламента рассказал, что в медицинском учреждении отказались госпитализировать участника спецоперации. Mkset поговорил с руководством больницы, а также самим бойцом и выяснил, как ситуация выглядела на самом деле.