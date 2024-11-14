Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии

Posted 14 ноября, 08:54
Published 14 ноября, 08:54
Modified 14 ноября, 09:44
Updated 14 ноября, 09:44
Агриппина Михайловна родилась в 1924 году в деревне Ново-Ляхово Приютовской волости Белебеевского кантона. Училась в Аксаковской школе до восьмого класса, но продолжить образование, увы, не смогла. С 17 лет она начала трудиться на 3 отделении железной дороги им. Куйбышева. Упорство и стойкость характера всегда были её верными спутниками в жизни.
После войны Агриппина Михайловна продолжила работать — сначала билетным кассиром на станции Аксаково, а с 1951 года и до самой пенсии трудилась санитаркой в санатории имени С. Т. Аксакова.
Сегодня её окружают любовь и забота — у Агриппины Михайловны трое детей, пятеро внучек и шестеро правнуков. Именно такие выдающиеся люди, как она, служат примером для всех нас и подрастающего поколения.
Ранее Mkset рассказал о долгожительнице, которая воспитала 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнука.