Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии

Агриппина Михайловна родилась в 1924 году в деревне Ново-Ляхово Приютовской волости Белебеевского кантона. Училась в Аксаковской школе до восьмого класса, но продолжить образование, увы, не смогла. С 17 лет она начала трудиться на 3 отделении железной дороги им. Куйбышева. Упорство и стойкость характера всегда были её верными спутниками в жизни.