mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:54

Published 14 ноября, 08:54

Modified 14 ноября, 09:44

Updated 14 ноября, 09:44

Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии

Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии

14 ноября 2024, 08:54
Фото: 1MI.
В четверг, 14 ноября, отмечает свой вековой юбилей замечательный человек, обладатель множества медалей и наград, ветеран труда — Агриппина Михайловна Пашина, делится в соцсетях глава Белебеевского района Азат Сахабиев.
Фото: ТГ-канал Азата Сахабиева

Агриппина Михайловна родилась в 1924 году в деревне Ново-Ляхово Приютовской волости Белебеевского кантона. Училась в Аксаковской школе до восьмого класса, но продолжить образование, увы, не смогла. С 17 лет она начала трудиться на 3 отделении железной дороги им. Куйбышева. Упорство и стойкость характера всегда были её верными спутниками в жизни.

После войны Агриппина Михайловна продолжила работать — сначала билетным кассиром на станции Аксаково, а с 1951 года и до самой пенсии трудилась санитаркой в санатории имени С. Т. Аксакова.

Долгожительница заживо сгорела в Башкирии
Узнать подробнее

Сегодня её окружают любовь и забота — у Агриппины Михайловны трое детей, пятеро внучек и шестеро правнуков. Именно такие выдающиеся люди, как она, служат примером для всех нас и подрастающего поколения.

Читайте также:
Башкирский мастер превратил снег в свой транспортСтолетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуковПенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Ветеран#Пенсионеры#Соцсети#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Юбилей#Юбилеи#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Железная дорога#Туймазы#Кумертау#Белебей#Пенсионер#Пенсионерка#Глава района#Мелеуз#Ветеран ВОВ#Ветераны#Учеба#Ветеран труда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика