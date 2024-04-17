mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

УКС РБ

Выбрать дату
17 апреля 2024
Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом
Инна Иксанова избежала ареста.
17 апреля 2024, 09:58
16 апреля 2024
Эксклюзив. Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии
Эльмир Латыпов ранее возглавлял один из отделов в государственном учреждении.
16 апреля 2024, 06:04
Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии
Начальница Управления капитального строительства РБ заключила 4 контракта и закрыла глаза на поставку контрафактных УЗИ-аппаратов.
16 апреля 2024, 05:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика