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Начальнице Управления капитального строительства Башкирии предъявили обвинение

Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом

17 апреля 2024, 09:58

Начальнице Управления капитального строительства Башкирии предъявили обвинение

Инна Иксанова избежала ареста.

Начальница государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» проведёт ближайшее время под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления.

Напомним, два дня назад Инну Иксанову задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что госпожа Иксанова, будучи главой УКС РБ, «закрыла глаза» на поставку контрафактного оборудования в больницы Башкирии. В частности, речь идёт об аппаратах УЗИ, которые поставлялись по контрактам с ООО «Медлэнд». Ущерб бюджету республики превысил 57 млн рублей.

Сегодня третий отдел по особо важным делам следственного управления СК России по Башкирии предъявил Иксановой обвинение — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкими последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). На время следствия глава УКС РБ помещена под домашний арест.

Вчера мы смогли узнать, кто занял место чиновницы на посту руководителя Управления капитального строительства.

Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии
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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Чиновники#Новости Башкирии#УКС РБ
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