Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом

Напомним, два дня назад Инну Иксанову задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что госпожа Иксанова, будучи главой УКС РБ, «закрыла глаза» на поставку контрафактного оборудования в больницы Башкирии. В частности, речь идёт об аппаратах УЗИ, которые поставлялись по контрактам с ООО «Медлэнд». Ущерб бюджету республики превысил 57 млн рублей.