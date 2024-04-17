Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Начальница государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» проведёт ближайшее время под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления.
Напомним, два дня назад Инну Иксанову задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что госпожа Иксанова, будучи главой УКС РБ, «закрыла глаза» на поставку контрафактного оборудования в больницы Башкирии. В частности, речь идёт об аппаратах УЗИ, которые поставлялись по контрактам с ООО «Медлэнд». Ущерб бюджету республики превысил 57 млн рублей.
Сегодня третий отдел по особо важным делам следственного управления СК России по Башкирии предъявил Иксановой обвинение — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкими последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). На время следствия глава УКС РБ помещена под домашний арест.
Вчера мы смогли узнать, кто занял место чиновницы на посту руководителя Управления капитального строительства.