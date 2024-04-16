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В Башкирии задержали главу государственной компании

Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии

16 апреля 2024, 05:39

В Башкирии задержали главу государственной компании

Начальница Управления капитального строительства РБ заключила 4 контракта и закрыла глаза на поставку контрафактных УЗИ-аппаратов.

Начальница государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС РБ) подозревается в злоупотреблении должностных полномочий. Информацию о задержании Инны Иксановой подтвердила пресс-служба следственного управления.

Напомним, вчера стало известно о возможном уголовном деле в отношении руководительницы УКС РБ.

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Согласно релизу следственного управления СК России по Башкирии, поводом для уголовного преследования стала поставка контрафактного оборудования в медицинские учреждения. По мнению следователей, с августа по декабрь 2022 года УКС РБ заключило 4 госконтракта на поставку аппаратов УЗИ. Общая сумма сделок превысила 57 млн рублей. Возможно, речь идёт о договорах с ООО «Медлэнд», дочерней фирме компании «Медтехника».

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Правоохранители считают, что Инна Иксанова знала, что аппараты УЗИ не соответствуют регистрационным документам, а значит, являются контрафактными. Но, испугавшись наказания от вышестоящего начальства, чиновница пошла на нарушение законодательства и согласилась принять контрафактное оборудование. Как мы писали ранее, Инна Иксанова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям, что попадает под часть 3 статьи 285 УК РФ.

#Идэль Гумеров#Происшествия#Уфа#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Следком#УКС РБ
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