Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Начальница государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС РБ) подозревается в злоупотреблении должностных полномочий. Информацию о задержании Инны Иксановой подтвердила пресс-служба следственного управления.
Напомним, вчера стало известно о возможном уголовном деле в отношении руководительницы УКС РБ.
Согласно релизу следственного управления СК России по Башкирии, поводом для уголовного преследования стала поставка контрафактного оборудования в медицинские учреждения. По мнению следователей, с августа по декабрь 2022 года УКС РБ заключило 4 госконтракта на поставку аппаратов УЗИ. Общая сумма сделок превысила 57 млн рублей. Возможно, речь идёт о договорах с ООО «Медлэнд», дочерней фирме компании «Медтехника».
Правоохранители считают, что Инна Иксанова знала, что аппараты УЗИ не соответствуют регистрационным документам, а значит, являются контрафактными. Но, испугавшись наказания от вышестоящего начальства, чиновница пошла на нарушение законодательства и согласилась принять контрафактное оборудование. Как мы писали ранее, Инна Иксанова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям, что попадает под часть 3 статьи 285 УК РФ.