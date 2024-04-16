Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии

Правоохранители считают, что Инна Иксанова знала, что аппараты УЗИ не соответствуют регистрационным документам, а значит, являются контрафактными. Но, испугавшись наказания от вышестоящего начальства, чиновница пошла на нарушение законодательства и согласилась принять контрафактное оборудование. Как мы писали ранее, Инна Иксанова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям, что попадает под часть 3 статьи 285 УК РФ.