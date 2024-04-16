Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Стало известно имя исполняющего обязанности руководителя Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ). Им станет Эльмир Латыпов, ныне являющийся заместителем начальника учреждения по вопросам строительства и реконструкции объектов.
Напомним, начальница УКС РБ Инна Иксанова вчера была задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что она закрыла глаза на поставку контрафактного оборудования в больницы республики. Ранее прокуратура объявила выговор чиновнице.
Информацию о назначении Эльмира Латыпова исполняющим обязанности начальника государственного казённого учреждения корреспонденту Mkset.ru передали в отделе кадров УКС РБ. По данным газеты «Ритм УКСа», издававшейся учреждением, Эльмир Латыпов в 2010 году выпустился из Уфимского государственного нефтяного технического университета. В 2019 году он являлся начальником отдела капитального строительства и реконструкции объектов №3 УКС РБ. В его активе — благодарственное письмо от Госстроя.