Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии

Информацию о назначении Эльмира Латыпова исполняющим обязанности начальника государственного казённого учреждения корреспонденту Mkset.ru передали в отделе кадров УКС РБ. По данным газеты «Ритм УКСа», издававшейся учреждением, Эльмир Латыпов в 2010 году выпустился из Уфимского государственного нефтяного технического университета. В 2019 году он являлся начальником отдела капитального строительства и реконструкции объектов №3 УКС РБ. В его активе — благодарственное письмо от Госстроя.