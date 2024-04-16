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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Задержанную главу УКС Башкирии подменит выпускник нефтяного университета

Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии

16 апреля 2024, 06:04

Задержанную главу УКС Башкирии подменит выпускник нефтяного университета

Эльмир Латыпов ранее возглавлял один из отделов в государственном учреждении.

Стало известно имя исполняющего обязанности руководителя Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ). Им станет Эльмир Латыпов, ныне являющийся заместителем начальника учреждения по вопросам строительства и реконструкции объектов.

Напомним, начальница УКС РБ Инна Иксанова вчера была задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что она закрыла глаза на поставку контрафактного оборудования в больницы республики. Ранее прокуратура объявила выговор чиновнице.

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Информацию о назначении Эльмира Латыпова исполняющим обязанности начальника государственного казённого учреждения корреспонденту Mkset.ru передали в отделе кадров УКС РБ. По данным газеты «Ритм УКСа», издававшейся учреждением, Эльмир Латыпов в 2010 году выпустился из Уфимского государственного нефтяного технического университета. В 2019 году он являлся начальником отдела капитального строительства и реконструкции объектов №3 УКС РБ. В его активе — благодарственное письмо от Госстроя.

#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#Назначение#Новости Башкирии#УКС РБ
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