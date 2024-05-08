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Укладка асфальта

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2024
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая, 06:19
2023
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей
Работы на участке от улицы 50 лет СССР до Шафиева планируется завершить др конца августа 2024 года, сообщается на портале госзакупок.
12 ноября 2023, 08:33
2018
В Башкирии установили дату прекращения укладки горячего асфальта
Соответствующее решение принял Госкомтранс Башкирии по поручению врио главы региона Радия Хабирова.
12 ноября 2018, 05:27
В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре
11 ноября 2018, 06:30
Салават Хусаинов прокомментировал укладку асфальта прямо в лужи
9 октября 2018, 04:40
2017
В Уфе впервые начали сушить спецмашиной дороги перед укладкой асфальта
14 сентября 2017, 06:45

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