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Posted 11 ноября 2018, 06:30

Published 11 ноября 2018, 06:30

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

11 ноября 2018, 06:30
Столбик термометра опустился до минус 7-8 градусов.

Накануне, 10 ноября, интересную информацию опубликовали в соцсетях общественники из Благовещенского района.

- Не смотря на отрицательную температуру окружающей среды, коммунальные службы Благовещенска производили укладку асфальтового полотна, - говорится в сообщении.

Напомним, недавно врио главы региона Радий Хабиров дал указание запретить укладку асфальта при минусовой температуре. Однако, судя по всему, в ряде районов его слова проигнорировали, стараясь освоить выделенное на дорожные работы финансирование.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

#Видео#Укладка асфальта
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