В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

Posted 11 ноября 2018, 06:30
Published 11 ноября 2018, 06:30
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Накануне, 10 ноября, интересную информацию опубликовали в соцсетях общественники из Благовещенского района.
- Не смотря на отрицательную температуру окружающей среды, коммунальные службы Благовещенска производили укладку асфальтового полотна, - говорится в сообщении.
Напомним, недавно врио главы региона Радий Хабиров дал указание запретить укладку асфальта при минусовой температуре. Однако, судя по всему, в ряде районов его слова проигнорировали, стараясь освоить выделенное на дорожные работы финансирование.
Медиакорсеть следит за ситуацией.