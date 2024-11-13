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Центр реабилитации

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2024
Наркоманов держали в плену в Уфе
13 ноября, 12:17
В Уфе спасли бельчонка
Историю вызволения малыша из беды неравнодушным мужчиной рассказали сотрудник Центра реабилитации диких животных в Башкирии «Пин и Пуф».
20 июня, 05:26
2023
Измазанную битумом птицу из красной книги нашли в Уфе
Краснокнижного орла-могильника обнаружили сегодня в промзоне в Орджоникидзевском районе города.
30 сентября 2023, 13:22

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