В Уфе спасли бельчонка

Мужчина отбил кроху у огромной вороны. Он бережно положил его в коробочку с мягкой тканью и связался с Центром. Волонтеры-зоозащитники забрали измученного малыша с собой. Бельчонку провели обследование. Он оказался в тяжелом состоянии. Скорее всего, у крохи черепно-мозговая травма. Симптомы — плохая реакция зрачков на свет и слабое дыхание. Пока он помещен в карантин, его подключили к кислороду.