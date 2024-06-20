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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Уфе спасли бельчонка

В Уфе спасли бельчонка

20 июня 2024, 05:26
Фото: freepik.com
Историю вызволения малыша из беды неравнодушным мужчиной рассказали сотрудник Центра реабилитации диких животных в Башкирии «Пин и Пуф».

Про спасение бельчонка стало известно после поста волонтеров-зоозащитников из Уфы. Известно, что крошечного и обессиленного бельчонка спас сотрудник одного из уфимских автосервисов. Его внимание привлекли ни на что не похожие крики. Нечеловеческие и одновременно какие-то детские крики о помощи.

— Когда уфимец пришел на зов, то увидел бельчонка, пытающегося из последних сил отбиться от вороны, клюющей его, — рассказывают в Центре «Пиф и Пуф».

Мужчина отбил кроху у огромной вороны. Он бережно положил его в коробочку с мягкой тканью и связался с Центром. Волонтеры-зоозащитники забрали измученного малыша с собой. Бельчонку провели обследование. Он оказался в тяжелом состоянии. Скорее всего, у крохи черепно-мозговая травма. Симптомы — плохая реакция зрачков на свет и слабое дыхание. Пока он помещен в карантин, его подключили к кислороду.

— Ребенок лежит в карантине под кислородом. Всё, что можно было сделать сейчас, мы сделали. Дальше время и природа, — резюмировали волонтеры из «Пин и Пуф», добавив, что прогнозы пока неутешительные.

История спасения малыша в Уфе стала хитом соцсетей и быстро завирусилась в интернете. Пользователи сервисов желают бельчонку скорейшего выздоровления и признаются, что пока есть такие отзывчивые люди — надежда на человечность в мире до конца не потеряна.

Напомним, ранее Центр «Пин и Пуф» занимался спасением лося. Дикое животное обнаружили раненным на трассе в Башкирии. Вероятно, лось пострадал от столкновения с машиной. Выходить животное с переломанными лапами не удалось.

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