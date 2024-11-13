Наркоманов держали в плену в Уфе

Posted 13 ноября, 12:17
Published 13 ноября, 12:17
Modified 13 ноября, 12:20
Updated 13 ноября, 12:20
Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершил расследование уголовного дела в отношении восьми уфимцев. Все они — сотрудники, как выяснилось, нелегального центра реабилитации для зависимых от наркомании. Туда страдающих от пристрастия к наркотикам уфимцев определяли родственники. И не подозревали, на что обрекают и так больных людей. Зверства за высоким забором особняка в Черниковке вскрыли оперативники.
— Выяснено, что с июля 2022 года по июнь 2023 года группа организовала деятельность по лечению зависимых, зарегистрировав ООО «Социальные услуги». Они обманным путем предлагали родственникам зависимых помощь за ₽50 000 в месяц, вводя их в заблуждение относительно легальности своего центра, — отмечают в СК РБ. — Сотрудники центра незаконно удерживали потерпевших в реабилитационном учреждении, лишая их возможности общаться с близкими и покидать место содержания. На территории центра были установлены решетки и блокировка дверей, применялись психологические методы давления.
Более детально зверские методы лечения от наркомании описывают в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
— Профессиональная помощь гражданам не оказывалась, а сотрудники организации не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний. К гражданам систематически применялось морально-психологическое воздействие путем лишения пищи, высказывания оскорблений, им запрещалось самовольно покидать здание, встречаться и созваниваться с родственниками и знакомыми, пользоваться средствами связи, — уточняют в прокуратуре.
Совместная операция следователей и полиции привела к прекращению деятельности центра и освобождению удерживаемых там наркоманов. В зависимости от роли сотрудников центра реабилитации в Черниковке и их участия, им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая похищение и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения. Дата начала судебного следствия не уточняется.