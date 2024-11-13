Наркоманов держали в плену в Уфе

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершил расследование уголовного дела в отношении восьми уфимцев. Все они — сотрудники, как выяснилось, нелегального центра реабилитации для зависимых от наркомании. Туда страдающих от пристрастия к наркотикам уфимцев определяли родственники. И не подозревали, на что обрекают и так больных людей. Зверства за высоким забором особняка в Черниковке вскрыли оперативники.