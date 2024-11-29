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Тревога

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Ноябрь
«Тревожный чемоданчик» — из чего состоит и сколько стоит в Уфе
29 ноября, 10:24
Октябрь
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны
28 октября, 17:45
Уфимцев просят не паниковать
1 октября, 17:01
Август
Уфимский самолет почти разбился в Сочи
25 августа, 19:26
Самолёт подал тревогу по пути в Уфу
16 августа, 11:25
Март
«Внимание всем!»: МЧС предупредило жителей Уфы о проверке систем оповещения
В среду в Башкирии завоют сирены и остановится вещание телерадиопрограмм.
4 марта, 10:25

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