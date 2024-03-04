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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Жителей Башкирии готовят к проверке систем оповещения

«Внимание всем!»: МЧС предупредило жителей Уфы о проверке систем оповещения

4 марта 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Башкирии готовят к проверке систем оповещения

В среду в Башкирии завоют сирены и остановится вещание телерадиопрограмм.

В среду в Башкортостане пройдёт проверка систем оповещения населения. Об этом напомнила пресс-служба МЧС России.

6 марта на протяжении трёх минут будет проводиться плановая комплексная проверка системы оповещения. По сиренам будет подаваться сигнал «Внимание всем!». Программы телерадиоканалов прервут вещание — вместо них будет транслироваться речевое вещание с инструкциями для поведения граждан. Проверка продлится с 10:40 до 10:43.

В МЧС сообщили, что подобные действия нужны для проверки работоспособности средств оповещения и оценки профессионализма дежурных сотрудников, ответственных за запуск систем оповещения граждан. Сигнал «Внимание всем!» подаётся для того, чтобы население обратило внимание и выслушало дальнейшее сообщение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Тревога#Сирена
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