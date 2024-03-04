«Внимание всем!»: МЧС предупредило жителей Уфы о проверке систем оповещения

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В среду в Башкортостане пройдёт проверка систем оповещения населения. Об этом напомнила пресс-служба МЧС России.
6 марта на протяжении трёх минут будет проводиться плановая комплексная проверка системы оповещения. По сиренам будет подаваться сигнал «Внимание всем!». Программы телерадиоканалов прервут вещание — вместо них будет транслироваться речевое вещание с инструкциями для поведения граждан. Проверка продлится с 10:40 до 10:43.
В МЧС сообщили, что подобные действия нужны для проверки работоспособности средств оповещения и оценки профессионализма дежурных сотрудников, ответственных за запуск систем оповещения граждан. Сигнал «Внимание всем!» подаётся для того, чтобы население обратило внимание и выслушало дальнейшее сообщение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.