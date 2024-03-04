«Внимание всем!»: МЧС предупредило жителей Уфы о проверке систем оповещения

В МЧС сообщили, что подобные действия нужны для проверки работоспособности средств оповещения и оценки профессионализма дежурных сотрудников, ответственных за запуск систем оповещения граждан. Сигнал «Внимание всем!» подаётся для того, чтобы население обратило внимание и выслушало дальнейшее сообщение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.