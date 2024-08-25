Уфимский самолет почти разбился в Сочи

Электроника посчитала, что самолет не взлетает, а, наоборот, падает. Авионика дала сигнал об опасном сближением с землей. Пилоты полностью контролировали ситуацию. Так как полёту, экипажу и пассажирам ничего не угрожало, они продолжили рейс. Самолет благополучно сел в аэропорту «Уфа». После рейса экипаж авиакомпании NordStar, которая обслуживает маршрут доложил о злых шутках системы предупреждения.