Уфимский самолет почти разбился в Сочи

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Ботовая электроника сыграла злую шутку с пилотами Boeing 737-800, которые 23 августа взлетели из аэропорта Сочи и взяли курс на Уфу. Когда самолет уже оторвался от взлетно-посадочной полосы и начал набирать высоту для занятия эшелона и выполнения полета в Уфу, в кабине летчиков сработала автоматическая тревога.
Электроника посчитала, что самолет не взлетает, а, наоборот, падает. Авионика дала сигнал об опасном сближением с землей. Пилоты полностью контролировали ситуацию. Так как полёту, экипажу и пассажирам ничего не угрожало, они продолжили рейс. Самолет благополучно сел в аэропорту «Уфа». После рейса экипаж авиакомпании NordStar, которая обслуживает маршрут доложил о злых шутках системы предупреждения.