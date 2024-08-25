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Уфимский самолет почти разбился в Сочи

Уфимский самолет почти разбился в Сочи

25 августа 2024, 19:26
После взлёта с берега Черного моря в кабине пилотов сработала тревога контроля курса, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Ботовая электроника сыграла злую шутку с пилотами Boeing 737-800, которые 23 августа взлетели из аэропорта Сочи и взяли курс на Уфу. Когда самолет уже оторвался от взлетно-посадочной полосы и начал набирать высоту для занятия эшелона и выполнения полета в Уфу, в кабине летчиков сработала автоматическая тревога.

Электроника посчитала, что самолет не взлетает, а, наоборот, падает. Авионика дала сигнал об опасном сближением с землей. Пилоты полностью контролировали ситуацию. Так как полёту, экипажу и пассажирам ничего не угрожало, они продолжили рейс. Самолет благополучно сел в аэропорту «Уфа». После рейса экипаж авиакомпании NordStar, которая обслуживает маршрут доложил о злых шутках системы предупреждения.

Самолёт подал тревогу по пути в Уфу
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Напомним, в середине августа 2024 года на борту самолета в Уфу сработала система тревоги.

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