Самолёт подал тревогу по пути в Уфу

Ложная тревога о пожаре в багажном отсеке сработала на пассажирском самолёте ATR-72. В момент инцидента воздушное судно выполняло рейс из аэропорта Ханты-Мансийска в Уфу. Эксплуатировала лайнер компания «ЮТэйр».