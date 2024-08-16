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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Самолёт подал тревогу по пути в Уфу

Самолёт подал тревогу по пути в Уфу

16 августа 2024, 11:25
Фото: 1MI
Экипаж и пассажиры получили сигнал о задымлении прямо в полёте, сообщает Aviaincident.

Ложная тревога о пожаре в багажном отсеке сработала на пассажирском самолёте ATR-72. В момент инцидента воздушное судно выполняло рейс из аэропорта Ханты-Мансийска в Уфу. Эксплуатировала лайнер компания «ЮТэйр».

Самолёт осмотрели, опасного груза в отсеке не нашли. Лайнер без происшествий совершил посадку в воздушной гавани башкирской столицы. Почему сработала тревога — выясняют технические специалисты.

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