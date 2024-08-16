Самолёт подал тревогу по пути в Уфу

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ложная тревога о пожаре в багажном отсеке сработала на пассажирском самолёте ATR-72. В момент инцидента воздушное судно выполняло рейс из аэропорта Ханты-Мансийска в Уфу. Эксплуатировала лайнер компания «ЮТэйр».
Самолёт осмотрели, опасного груза в отсеке не нашли. Лайнер без происшествий совершил посадку в воздушной гавани башкирской столицы. Почему сработала тревога — выясняют технические специалисты.
Ранее уфимцу пришлось заплатить ₽200 тысяч за высказанную вскользь шутку о бомбе в его рюкзаке, когда сумку принимала бортпроводница.