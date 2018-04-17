Мэр Уфы потребовал проводить эвакуации в ТЦ ежедневно

- Будем проводить учения каждый день, если они не будут наводить порядок. Будем бить по кошельку, пока не задумаются, что нужно отвечать за жизнь и здоровье посетителей, - предупредил Ирек Ялалов. - А еслиситуация не изменится, будем их закрывать.