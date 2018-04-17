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Мэр Уфы потребовал проводить эвакуации в ТЦ ежедневно

17 апреля 2018, 09:00
Ирек Ялалов подозревает, что в Уфе восемь торговых центров, созданные в зданиях бывших промпредприятий, могут быть введены в эксплуатацию с нарушениями.

Сегодня, 17 апреля, глава Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в администрации города дал поручение в течение дня проанализировать ситуацию о наличии актов о вводе в эксплуатацию торговых центров, которые были перепрофилированы из зданий промпредприятий. Таковых в Уфе восемь. Как оказалось, этим данными на сегодняшний день никто из его подчиненных не располагает.

- Хозяева прикрывались капитальным ремонтом, поменяли профиль деятельности. Передали помещения в аренду предпринимателям и по договорам передали всю полноту ответственности за безопасность на этих несчастных предпринимателей, - заявил Ирек Ялалов. – Проверьте у них документы и доложите мне.

Глава Уфы заявил, что после прошедших проверок, по его сведениям, в торговых центрах вновь позакрывали эвакуационные выходы и снова допускают нарушения.

- Будем проводить учения каждый день, если они не будут наводить порядок. Будем бить по кошельку, пока не задумаются, что нужно отвечать за жизнь и здоровье посетителей, - предупредил Ирек Ялалов. - А еслиситуация не изменится, будем их закрывать.

По его словам, сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов проведет совещание по итогам проверок ТЦ.

Напомним, 25 марта в страшном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, 41 из них были дети. После этого по всей стране начались массовые проверки безопасности торговых комплексов. Проверка выяснила, что торговый центр в Кемерово был возведен незаконно.

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