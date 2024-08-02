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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

Радий Хабиров отмечает день ВДВ

Радий Хабиров отмечает день ВДВ

2 августа 2024, 14:24
Фото: Радий Хабиров
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что второй год подряд в парке «Патриот» проходит большой праздник в честь Дня ВДВ, сообщает Глава в своих соцсетях.

Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником, отметив важность патриотического воспитания молодого поколения. Радий Хабиров подчеркнул, что парк «Патриот» был построен для детей и наполнен особым смыслом, который помогает формировать у них чувство патриотизма.

Фото: Радий Хабиров

В рамках празднования Дня ВДВ в парке «Патриот» прошли спортивные соревнования, демонстрационные полеты БПЛА и «Гонка героев». Радий Хабиров вручил государственные награды представителям общественных организаций и участникам СВО.

Так же Радий Хабиров напомнил, что парк «Патриот» носит имя Героя России Максима Серафимова — десантника, который погиб на СВО. В следующем году в парке планируется открыть ему памятник.

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