Радий Хабиров отмечает день ВДВ

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником, отметив важность патриотического воспитания молодого поколения. Радий Хабиров подчеркнул, что парк «Патриот» был построен для детей и наполнен особым смыслом, который помогает формировать у них чувство патриотизма.
В рамках празднования Дня ВДВ в парке «Патриот» прошли спортивные соревнования, демонстрационные полеты БПЛА и «Гонка героев». Радий Хабиров вручил государственные награды представителям общественных организаций и участникам СВО.
Так же Радий Хабиров напомнил, что парк «Патриот» носит имя Героя России Максима Серафимова — десантника, который погиб на СВО. В следующем году в парке планируется открыть ему памятник.