Радий Хабиров отмечает день ВДВ

Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником, отметив важность патриотического воспитания молодого поколения. Радий Хабиров подчеркнул, что парк «Патриот» был построен для детей и наполнен особым смыслом, который помогает формировать у них чувство патриотизма.