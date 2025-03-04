Социальная политика

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Март
На повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй
4 марта, 19:18
Январь
Сегодня в Уфе: атака беспилотников, рейсы в рай и острая нужда
14 января, 19:00
Военный психолог — человек, который нужен даже очень сильным людям
1 января, 06:02
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Хабиров пришел в гости к многодетной семье
Глава Башкирии посетил в Туймазах подростка, потерявшего руку — отчитался руководитель региона у себя в соцсетях в пятницу, 15 ноября.
15 ноября 2024, 13:33
Октябрь 2024
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября 2024, 11:31
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Жители Башкирии пожаловались на условия в фельдшерском пункте
7 марта 2024, 11:45

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