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Posted 22 октября, 11:31

Published 22 октября, 11:31

Modified 22 октября, 13:10

Updated 22 октября, 13:10

Хабиров готовит обращение к Курултаю

Хабиров готовит обращение к Курултаю

22 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
Радий Хабиров начинает подготовку к важному событию — оглашению Послания Государственному Собранию — Курултаю на 2025 год, об этом сообщает соответствующее распоряжение главы региона.

В преддверии нового Послания, которое станет важной вехой в политической жизни региона, Хабиров утвердил состав рабочей группы, ответственной за организацию церемонии. Это значит, что уже сейчас начинается активная работа над подготовкой, которая включает в себя разработку плана мероприятий и назначение ответственных лиц из числа руководителей республиканских органов власти.

Рабочая группа возглавляется Максим Забелиным, который будет контролировать все этапы подготовки. В её составе — ключевые фигуры республиканской администрации, включая первого заместителя руководителя администрации по внутренней политике Азата Бадранова и исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Азамат Абдрахманова.

Как правило, в Послании рассматриваются вопросы экономики, социальной политики, здравоохранения и образования, а также важные инициативы для улучшения качества жизни граждан.

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Как ранее сообщал Mkset, глава Башкортостана признал провальным начало отопительного сезона-2024/25 в регионе.

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