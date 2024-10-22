Хабиров готовит обращение к Курултаю

Posted 22 октября, 11:31
Published 22 октября, 11:31
Modified 22 октября, 13:10
Updated 22 октября, 13:10
В преддверии нового Послания, которое станет важной вехой в политической жизни региона, Хабиров утвердил состав рабочей группы, ответственной за организацию церемонии. Это значит, что уже сейчас начинается активная работа над подготовкой, которая включает в себя разработку плана мероприятий и назначение ответственных лиц из числа руководителей республиканских органов власти.
Рабочая группа возглавляется Максим Забелиным, который будет контролировать все этапы подготовки. В её составе — ключевые фигуры республиканской администрации, включая первого заместителя руководителя администрации по внутренней политике Азата Бадранова и исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Азамат Абдрахманова.
Как правило, в Послании рассматриваются вопросы экономики, социальной политики, здравоохранения и образования, а также важные инициативы для улучшения качества жизни граждан.
Как ранее сообщал Mkset, глава Башкортостана признал провальным начало отопительного сезона-2024/25 в регионе.