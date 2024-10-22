Хабиров готовит обращение к Курултаю

В преддверии нового Послания, которое станет важной вехой в политической жизни региона, Хабиров утвердил состав рабочей группы, ответственной за организацию церемонии. Это значит, что уже сейчас начинается активная работа над подготовкой, которая включает в себя разработку плана мероприятий и назначение ответственных лиц из числа руководителей республиканских органов власти.