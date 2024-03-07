В Башкирии фельдшерский пункт вынужден ютиться в офисном помещении

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Жители Давлекановского района обратились к Радию Хабирову с просьбой построить новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Сейчас учреждение здравоохранения вынуждено занимать комнату в офисе местной агрофирмы.
Пользователь Георгий Ф. написал комментарий к посту Радия Хабирова в соцсети Vk. От имени жителей Чуюнчи-Николаевка он попросил решить проблему с ФАП. Сейчас, описал ситуацию Георгий Ф., имеющийся пункт занимает помещение, не соответствующее требованиям и нормативам. Предоставить комнату для учреждения здравоохранения согласилось местное ООО «Канаш». Однако граждане опасаются, что собственники здания могут в любой момент «попросить» работников фельдшера освободить маленькую комнату.
— …Просим Вас решить вопрос с ФАПом, построить нам современный ФАП!!! Народ наш трудолюбивый, у нас в селе живут около 500 человек… — Георгий Ф.
Согласно требованиям минздрава, фельдшерско-акушерский пункт должен обладать процедурной комнатой, помещениями для фельдшера, акушерки, экстренного приёма родов, временного пребывания пациентов, отдельными санузлами для персонала и пациентов, санитарной комнатой (согласно Правилам организации деятельности фельдшерско-акушерского пункта к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 г. N 543н).
ООО «Канаш», предоставляющее помещение, занимается смешанным сельским хозяйством. В 2022 году на предприятие работало 62 человека. В 2023 году выручка фирмы, по данным Rusprofile, составила 484 млн рублей, а прибыль — 175 млн рублей. Владельцем «Канаша» является Сергей Шульга, которому также принадлежат ООО «Казангуловское ОПХ», ООО «Премиум групп», ООО «Давлекановский КХП», ООО «Агротрейдинговая компания», ООО «Аграрные традиции», ООО «Автобаза 2012», ООО «Давлекановская зерновая компания». По информации Rusprofile, по итогам 2023 года общая выручка подконтрольных ему предприятий составила 1,4 млрд рублей, а прибыль — 399 млн рублей. Стоимость долей в разных фирмах составляет около 4,4 млрд рублей.
Ранее жители одного из районов пообещали подать в суд на администрацию. По мнению граждан, власти самовольно вырубили деревья в селе.
Министерство здравоохранения, реагируя на сообщение, обещало проработать вопрос строительства нового фельдшерско-акушерского пункта с администрацией Давлекановского района. Редакция Mkset.ru направила официальные запросы в минздрав республики и к властям Давлекановского района.