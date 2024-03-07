В Башкирии фельдшерский пункт вынужден ютиться в офисном помещении

ООО «Канаш», предоставляющее помещение, занимается смешанным сельским хозяйством. В 2022 году на предприятие работало 62 человека. В 2023 году выручка фирмы, по данным Rusprofile, составила 484 млн рублей, а прибыль — 175 млн рублей. Владельцем «Канаша» является Сергей Шульга, которому также принадлежат ООО «Казангуловское ОПХ», ООО «Премиум групп», ООО «Давлекановский КХП», ООО «Агротрейдинговая компания», ООО «Аграрные традиции», ООО «Автобаза 2012», ООО «Давлекановская зерновая компания». По информации Rusprofile, по итогам 2023 года общая выручка подконтрольных ему предприятий составила 1,4 млрд рублей, а прибыль — 399 млн рублей. Стоимость долей в разных фирмах составляет около 4,4 млрд рублей.