mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Соглашение

Выбрать дату
2025
План перемирия России и Украины по завершению СВО утёк из офиса Трампа
11 февраля, 11:20
2024
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
Мэр Уфы вышел в прямой эфир телеканала «Россия 24» утром в среду, 25 сентября, и рассказал о важных планах.
25 сентября 2024, 06:46
Между Уфой и Грозным подписано соглашение
21 июня 2024, 10:35
2023
Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений ранее вынесенные решения Арбитражного суда Башкирии и Арбитражного апелляционного суда города Челябинск.
30 сентября 2023, 08:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика