mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Между Уфой и Грозным подписано соглашение

Между Уфой и Грозным подписано соглашение

21 июня 2024, 10:35
Фото: 1MI
Соответствующее соглашение было подписано ранее на учредительном собрании Ассоциации городов стран БРИКС+, проходящем в эти дни в Казани, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Уфа налаживает связи со столицей столицы Чеченской республики — городом Грозный.

В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев и мэр Грозного Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров. После документов они пожали друг другу руки под звуки аплодисментов.

Новость об этом в своих соцсетях прокомментировал Ратмир Мавлиев. Он отметил, что налаживание отношений между городами поспособствует обмену опытом в различных сферах, усовершенствует уже имеющиеся связи и откроет новые формы сотрудничества в дальнейшем.

Видео: Ратмир Мавлиев/Telegram
Читайте также:
Мэру Уфы осталось немногоТри человека пострадали в массовом ДТП в БашкирииФанат подрался с футболистом на матче в Уфе
#Общество#Происшествия#Город#Культура#Видео#Уфа#Инвестиции#Новости Башкирии#Новости Уфы#Казань#Мэр#Сотрудничество#Инновации#БРИКС#Соглашение#Инциденты#Грозный
Подпишитесь
После оргии со школьницами уволили сотрудника Ozon в Уфе
Сегодня, 11:48
Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе
Сегодня, 09:23
«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?
Сегодня, 03:57
Уфимский планетарий закрывается
Сегодня, 05:55
В селе Нагаево планируют открыть школу и детский сад за ₽546 млн
Сегодня, 08:33
В Башкирии падает рождаемость
Сегодня, 05:42