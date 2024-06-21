Между Уфой и Грозным подписано соглашение

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Уфа налаживает связи со столицей столицы Чеченской республики — городом Грозный.
В церемонии подписания соглашения приняли участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев и мэр Грозного Хас-Магомед Шахмомедович Кадыров. После документов они пожали друг другу руки под звуки аплодисментов.
Новость об этом в своих соцсетях прокомментировал Ратмир Мавлиев. Он отметил, что налаживание отношений между городами поспособствует обмену опытом в различных сферах, усовершенствует уже имеющиеся связи и откроет новые формы сотрудничества в дальнейшем.