Всех шокировала непристойность из Стерлитакама

В группе «Стерлитамак ДПС» появилось крайне возмутительное видео. Ролик запечатлел инцидент у мемориала Вечного Огня 29 апреля. На кадрах видно, как к памятному монументу на велосипедах приезжают двое мальчиков. Один из них располагается у пламени, второй же подходит, стягивает штаны, тушит пламя. Потом дети спешно уезжают от мемориала.