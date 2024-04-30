Всех шокировала непристойность из Стерлитакама

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В группе «Стерлитамак ДПС» появилось крайне возмутительное видео. Ролик запечатлел инцидент у мемориала Вечного Огня 29 апреля. На кадрах видно, как к памятному монументу на велосипедах приезжают двое мальчиков. Один из них располагается у пламени, второй же подходит, стягивает штаны, тушит пламя. Потом дети спешно уезжают от мемориала.
В паблике пишут, что позже детей задержали сотрудники ППС. Официальных сообщений по поводу случившегося у Вечного огня в Стерлитамаке пока не поступало. Тем временем пользовали соцсетей в гневе:
— Родителям этих детей выписать по самое не могу, — считает Эдуард.
— Раз детям заняться нечем, дать им " Война и Мир» Толстого Льва Николаевича или лучше " Историю ВОВ», пусть читают на выходных, — пишет Евгений.
— Штраф родителям на пол ляма, что бы своим придурковатым не детям, кашу в головной коробке встряхнули, — предлагает Елена.
— Сколько видела поднимаются на вечный огонь кони всякие; у меня племянники 6 лет и 3 годика знают, что на вечный огонь нельзя подниматься, топтаться, — делится опытом Айгуль
— Дети не знающие историю, — печально констатирует Александр.