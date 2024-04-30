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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Всех шокировала непристойность из Стерлитакама

Всех шокировала непристойность из Стерлитакама

30 апреля 2024, 10:12
Фото: mkset.ru
По соцсетям расходится видео, снятое у Вечного огня. После «шалости» детей пламя погасло.

В группе «Стерлитамак ДПС» появилось крайне возмутительное видео. Ролик запечатлел инцидент у мемориала Вечного Огня 29 апреля. На кадрах видно, как к памятному монументу на велосипедах приезжают двое мальчиков. Один из них располагается у пламени, второй же подходит, стягивает штаны, тушит пламя. Потом дети спешно уезжают от мемориала.

В паблике пишут, что позже детей задержали сотрудники ППС. Официальных сообщений по поводу случившегося у Вечного огня в Стерлитамаке пока не поступало. Тем временем пользовали соцсетей в гневе:

— Родителям этих детей выписать по самое не могу, — считает Эдуард.

— Раз детям заняться нечем, дать им " Война и Мир» Толстого Льва Николаевича или лучше " Историю ВОВ», пусть читают на выходных, — пишет Евгений.

— Штраф родителям на пол ляма, что бы своим придурковатым не детям, кашу в головной коробке встряхнули, — предлагает Елена.

— Сколько видела поднимаются на вечный огонь кони всякие; у меня племянники 6 лет и 3 годика знают, что на вечный огонь нельзя подниматься, топтаться, — делится опытом Айгуль

— Дети не знающие историю, — печально констатирует Александр.

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Стерлитамак#Соцсети#Новости Башкирии#Вечный огонь#Мемориал#Шок#Гнев
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