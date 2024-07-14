Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей

Пара поругалась, и парень бросил девушку. Когда та отошла от шока, то поняла, что не знает, где находится. 21-летняя уфимка бродила по лесу. Ее скитания длились два часа. Наконец-то девушка смогла выйти к реке и криком привлечь к себе внимание прохожих. Те набрали номер 112 и сообщили, что какой-то женщине нужна помощь.