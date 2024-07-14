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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей

Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей

14 июля 2024, 11:27
Фото: Управление гражданской защиты населения Уфы
Ссора во время романтической прогулки закончилась двумя часами плутания по лесу, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.

Вызов, поступивший на пульт спасателей Уфы днем в субботу, 13 июля, заставил ведомство учредить и сразу вручить премию «Парень года». К спасателям обратилась брошенная кавалером во время свидания 21-летняя жительницы Уфы.

Девушка в субботу вышла на свидание со своим возлюбленным. Молодая пара отправилась в микрорайон Зеленая роща. Там голубки уединились в лесном массиве. Но что-то пошло не так.

Пара поругалась, и парень бросил девушку. Когда та отошла от шока, то поняла, что не знает, где находится. 21-летняя уфимка бродила по лесу. Ее скитания длились два часа. Наконец-то девушка смогла выйти к реке и криком привлечь к себе внимание прохожих. Те набрали номер 112 и сообщили, что какой-то женщине нужна помощь.

Спасателям пришлось эвакуировать девушку с разбитым сердцем на катере. Физических травм на ней не оказалось.

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