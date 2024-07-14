Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Вызов, поступивший на пульт спасателей Уфы днем в субботу, 13 июля, заставил ведомство учредить и сразу вручить премию «Парень года». К спасателям обратилась брошенная кавалером во время свидания 21-летняя жительницы Уфы.
Девушка в субботу вышла на свидание со своим возлюбленным. Молодая пара отправилась в микрорайон Зеленая роща. Там голубки уединились в лесном массиве. Но что-то пошло не так.
Пара поругалась, и парень бросил девушку. Когда та отошла от шока, то поняла, что не знает, где находится. 21-летняя уфимка бродила по лесу. Ее скитания длились два часа. Наконец-то девушка смогла выйти к реке и криком привлечь к себе внимание прохожих. Те набрали номер 112 и сообщили, что какой-то женщине нужна помощь.
Спасателям пришлось эвакуировать девушку с разбитым сердцем на катере. Физических травм на ней не оказалось.