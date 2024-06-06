mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Сагитов Салават Талгатович

Сагитов Салават Талгатович

Вид деятельности: Экс-заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 22 апреля 1977, в городе Уфе

Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет (ранее Уфимский авиационный институт), государственное и муниципальное управление. Кандидат социологических наук

Семейное положение: Женат

Резюме

Инициатор большого числа социальных проектов, курирует в основном социальную сферу. лауреат Государственной республиканской молодежной премии в области науки и техники. Имеет свыше 40 научных публикаций.

Биография

1999 - 2000

Ведущий специалист администрации города Уфы;

2000 - 2003

Заместитель начальника управления культуры администрации г. Уфы;

2003 - 2008

Председатель Комитета по молодежной политике администрации города Уфы;

2008 - 2009

Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике;

2009 - 2010

Заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма РБ;

2010 - 2011

Глава Администрации Кировского района городского округа город Уфа;

2011 - 2018

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.

2019 - По настоящее время

ректор Башгоспедуниверситета имени Акмкуллы

Материалы СМИ

Салават Сагитов: На рынке труда не хватает рабочих рук

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Салават Сагитов в программе «Вести. Интервью» телеканала «Россия 24-Башкортостан» отметил, что сегодня все понимают, что на рынке труда не хватает рабочих рук.

Салават Сагитов: Никто никого не увольняет

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии прокомментировал ситуацию, связанную с объединением Республиканского перинатального центра и уфимского роддома №4.

Выбрать дату
6 июня
Хоккейный шок: абонементы ХК «Салавата Юлаева» по цене самолета?
6 июня, 12:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика