Сагитов Салават Талгатович

Вид деятельности: Экс-заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 22 апреля 1977, в городе Уфе
Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет (ранее Уфимский авиационный институт), государственное и муниципальное управление. Кандидат социологических наук
Семейное положение: Женат
Инициатор большого числа социальных проектов, курирует в основном социальную сферу. лауреат Государственной республиканской молодежной премии в области науки и техники. Имеет свыше 40 научных публикаций.
Ведущий специалист администрации города Уфы;
Заместитель начальника управления культуры администрации г. Уфы;
Председатель Комитета по молодежной политике администрации города Уфы;
Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике;
Заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма РБ;
Глава Администрации Кировского района городского округа город Уфа;
Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.
ректор Башгоспедуниверситета имени Акмкуллы
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Салават Сагитов в программе «Вести. Интервью» телеканала «Россия 24-Башкортостан» отметил, что сегодня все понимают, что на рынке труда не хватает рабочих рук.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии прокомментировал ситуацию, связанную с объединением Республиканского перинатального центра и уфимского роддома №4.