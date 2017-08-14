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В Уфе стартовал прием заявок на ремонт дворов по муниципальной программе

14 августа 2017, 10:29
Администрация Уфы сообщила о начале приема заявок на участие в отборе дворов. Они будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», рассчитанную на 2018-2022 годы.

Как сообщает пресс-служба администрация города, подача заявок началась сегодня и продлится до 31 августа. Обращаться нужно в управление жизнеобеспечения мэрии (пр. Октября, 120, 1 этаж, приемная граждан): понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с часа до двух. Выходные дни: суббота, воскресенье.

- Заявка оформляется по форме в соответствии с приложением №2 к порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, - следует из сообщения мэрии. - Он утвержден постановлением администрации № 262 от 10.03.2017г. Заявка должна содержать перечень документов, согласно приложению №1 указанного порядка.

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#Новости#Уфа#Ремонт дворов#Наталья Кузнецова#Город
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