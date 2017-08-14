В Уфе стартовал прием заявок на ремонт дворов по муниципальной программе

Как сообщает пресс-служба администрация города, подача заявок началась сегодня и продлится до 31 августа. Обращаться нужно в управление жизнеобеспечения мэрии (пр. Октября, 120, 1 этаж, приемная граждан): понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с часа до двух. Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Заявка оформляется по форме в соответствии с приложением №2 к порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, - следует из сообщения мэрии. - Он утвержден постановлением администрации № 262 от 10.03.2017г. Заявка должна содержать перечень документов, согласно приложению №1 указанного порядка.