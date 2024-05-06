143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Региональные власти приняли решение о продлении республиканской программы «Башкирские дворики» из-за востребованности среди граждан. Программа действовала с 2019 года, за это время комплексное улучшение было проведено 1326 придомовых территорий по всей республике. Глава республики Радий Хабиров отметил, что при проведении благоустройства обязательно учитывается мнение местных жителей, потому что «только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор».
В программу на 2024 год включены 143 территории в 33 городах и районах. На эти цели из регионального бюджета выделят до миллиарда рублей. Планируется заасфальтировать 254 тыс. кв. м проездов, обустроить 3,6 тыс. парковочных мест, установить 120 детских и спортплощадок и более 700 камер видеонаблюдения.
— Работы на большинстве объектов уже начали. Подрядчики приступили к демонтажу, устанавливают бортовые камни. Полностью завершить все планируем до 30 сентября, — заявил Хабиров.
Кроме того, в республике продолжает действовать программа комплексного ремонта подъездов. По данным властей, с 2019 года отремонтировали уже 8,2 тыс. подъездов в 2,7 тыс. домов. В этом году работы начали в 63 подъездах, всего в планах — 119 в Уфе, Иглинском, Чишминском, Аскинском и Стерлибашевском районах. 28 подъездов планируется оборудовать пандусами.