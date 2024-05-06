143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году

Кроме того, в республике продолжает действовать программа комплексного ремонта подъездов. По данным властей, с 2019 года отремонтировали уже 8,2 тыс. подъездов в 2,7 тыс. домов. В этом году работы начали в 63 подъездах, всего в планах — 119 в Уфе, Иглинском, Чишминском, Аскинском и Стерлибашевском районах. 28 подъездов планируется оборудовать пандусами.