В Уфе выделят 364 млн рублей на строительство детского реабилитационного центра

Posted Вчера, 18:55
Published Вчера, 18:55
Modified Вчера, 21:59
Updated Вчера, 21:59
Управление капитального строительства республики ищет подрядчика для завершения первого этапа строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из республиканского бюджета выделят 364,2 млн рублей. Срок завершения работы — до 20 декабря 2024 года.
Центр расположен в микрорайоне Зеленой роще на территории бывшего детского лагеря «Салют». Согласно материалам закупки, подрядчику необходимо будет провести реконструкцию части существующего двухэтажного здания лагеря «Салют» с размещением реабилитационного центра. Далее планируется снести устаревшие постройки и возвести новые корпуса реабилитационного и образовательного центров.
Помимо этого подрядчик также должен будет построить здесь новые инженерные сети. В том числе, провести системы отопления, вентиляции, водопровод и канализацию. Также в здании должны будут установить системы охранной сигнализации и противопожарной защиты.