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Published Вчера, 18:55

Modified Вчера, 21:59

Updated Вчера, 21:59

В Уфе выделят 364 млн рублей на строительство детского реабилитационного центра

В Уфе выделят 364 млн рублей на строительство детского реабилитационного центра

26 сентября 2023, 18:55
Фото: 1MI
Новый реабилитационный и образовательный центр для детей с ограниченными возможностями планируют построить на территории бывшего детского лагеря, сообщается на портале госзакупок
Сюжет
Дети

Управление капитального строительства республики ищет подрядчика для завершения первого этапа строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из республиканского бюджета выделят 364,2 млн рублей. Срок завершения работы — до 20 декабря 2024 года.

Центр расположен в микрорайоне Зеленой роще на территории бывшего детского лагеря «Салют». Согласно материалам закупки, подрядчику необходимо будет провести реконструкцию части существующего двухэтажного здания лагеря «Салют» с размещением реабилитационного центра. Далее планируется снести устаревшие постройки и возвести новые корпуса реабилитационного и образовательного центров.

Помимо этого подрядчик также должен будет построить здесь новые инженерные сети. В том числе, провести системы отопления, вентиляции, водопровод и канализацию. Также в здании должны будут установить системы охранной сигнализации и противопожарной защиты.

#Уфа#Дети#Бюджет#Образование#Реабилитационный центр#Госзакупки#Здоровье#Азамат Нухов#Здоровье детей
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