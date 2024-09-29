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Posted 29 сентября, 08:03

Published 29 сентября, 08:03

Modified 29 сентября, 09:31

Updated 29 сентября, 09:31

Названа дата открытия «Салюта» в Уфе

Хабиров поставил дедлайн

29 сентября 2024, 08:03
Фото: проектная документация

Названа дата открытия «Салюта» в Уфе

Сюжет
Дети
Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал дату, к которой должен быть открыт новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ в Уфе.

Напомним, ранее руководитель Республики уже раскрывал, что комплекс начнёт свою работу в октябре. Обещание открыть «Салют» Хабиров отдельно давал и в ходе своей инаугурации в сентябре 2024 года.

Как гласит новая публикация на личных ресурсах главы Башкирии, детский реабилитационный центр будет запущен 7 октября. Судя по тексту, Хабиров не испытывает насчёт нового объекта ни капли сомнения — руководитель региона указал на то, что комплекс станет самым крупным в Приволжском федеральном округе и «будет флагманом, главным <…> координирующим центром» для реабилитационных центров.

Между тем о ходе подготовки «Салюта» к открытию отчиталась руководитель Минтруда Башкортостана Ленара Иванова. Если верить чиновнице, рабочим осталось собрать мебель, а также закончить генуборку и благоустройство территории. В то же время волонтёры-студенты занимаются росписью стен детских комнат.

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