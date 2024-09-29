Хабиров поставил дедлайн

Как гласит новая публикация на личных ресурсах главы Башкирии, детский реабилитационный центр будет запущен 7 октября. Судя по тексту, Хабиров не испытывает насчёт нового объекта ни капли сомнения — руководитель региона указал на то, что комплекс станет самым крупным в Приволжском федеральном округе и «будет флагманом, главным <…> координирующим центром» для реабилитационных центров.