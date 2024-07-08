Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Супруги встретятся в суде в пятницу, 26 июля. Также в рамках поданного певицей из Татарстана иска о разводе суд дал им два месяца на примирение.
Напомним, певица подала иск на развод весной текущего года. Примечательно, что сделала она это в одно время с другой известной певицей. Нюша Шурочкина, более известная российскому слушателю под псевдонимом Nyusha, также подала на развод с 44-летним автором марафонов осознанности Игорем Сивовым.
Исполнительница хита «Зимний сон» и Ян Абрамов поженились еще в 2006 году. За годы брака у них родилось трое детей: две девочки и мальчик.