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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем

Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем

8 июля 2024, 05:08
Фото: Алсу/VK.com
Певица из Татарстана подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Супруги встретятся в суде в пятницу, 26 июля. Также в рамках поданного певицей из Татарстана иска о разводе суд дал им два месяца на примирение.

Напомним, певица подала иск на развод весной текущего года. Примечательно, что сделала она это в одно время с другой известной певицей. Нюша Шурочкина, более известная российскому слушателю под псевдонимом Nyusha, также подала на развод с 44-летним автором марафонов осознанности Игорем Сивовым.

Исполнительница хита «Зимний сон» и Ян Абрамов поженились еще в 2006 году. За годы брака у них родилось трое детей: две девочки и мальчик.

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