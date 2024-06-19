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Мать погибшего бойца СВО отсудила деньги у его отца в Башкирии

Мать погибшего бойца СВО отсудила деньги у его отца в Башкирии

19 июня 2024, 11:39
Женщина подала иск на мужчину из-за 30-летней разлуки с сыном, сообщает пресс-служба Салаватского межрайонного суда Башкирии.

В селе Малояз Салаватского района Башкирии в суде рассмотрели иск о посмертных выплатах родителям погибшего на СВО бойца. Житель Башкирии погиб 6 февраля 2024 года в ходе специальной военной операции. Его родителям — матери и отцу — по закону положены социальные выплаты в связи с его смертью. По данным «Комитета солдатских матерей», после смерти участника СВО семья может получить свыше 10 млн рублей единовременно.

Такие выплаты родители погибшего бойца должны разделить поровну. Но мать бойца СВО из Башкирии не согласилась делиться с его отцом. Она подала иск в суд и потребовала лишить мужчину прав на деньги за погибшего сына. В своем иске женщина указала, что отец с 1986 года не общался с сыном и жил за пределами России. И, как следствие, участие в воспитании и содержании ребенка не принимал.

Иск матери умершего военнослужащего суд удовлетворил. Биологически отец бойца лишен права на получение мер социальной поддержки, основанных на факте родства с погибшим военнослужащим.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Раздел имущества#СВО#Иск#Социальные выплаты
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