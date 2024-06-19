Мать погибшего бойца СВО отсудила деньги у его отца в Башкирии

Такие выплаты родители погибшего бойца должны разделить поровну. Но мать бойца СВО из Башкирии не согласилась делиться с его отцом. Она подала иск в суд и потребовала лишить мужчину прав на деньги за погибшего сына. В своем иске женщина указала, что отец с 1986 года не общался с сыном и жил за пределами России. И, как следствие, участие в воспитании и содержании ребенка не принимал.