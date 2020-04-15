В Башкирии 9-летний ребенок был затоптан стадом коров

Расследование показало, что в 2018 году в момент, когда на поле с коровами гуляла семья, животные побежали в сторону людей и сбили их с ног. В результате произошедшего серьезного пострадали мама и дети, а 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью.