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Posted 15 апреля 2020, 04:29

Published 15 апреля 2020, 04:29

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии 9-летний ребенок был затоптан стадом коров

В Башкирии 9-летний ребенок был затоптан стадом коров

15 апреля 2020, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обвинение в случившемся предъявлено сотруднику сельхозкооператива.

По информации Следственного комитета, 9-летний мальчик пострадал из-за нарушений правил выпаса скота. По данным следствия 26-летний животновод Сельскохозяйственного производственного кооператива «Япрык» в Туймазах предстанет перед судом по обвинению в тяжком причинении вреда по неосторожности ( ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Расследование показало, что в 2018 году в момент, когда на поле с коровами гуляла семья, животные побежали в сторону людей и сбили их с ног. В результате произошедшего серьезного пострадали мама и дети, а 9-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

Свою вину обвиняемый признал полностью, в настоящий момент обвинительное заключение уже утвердили, а дело направлено в суд.

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