mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Роспотребнадзор: у отравившихся студентов колледжа в Уфе выявлен норовирус

Назван источник инфекции в уфимском колледже, где отравилось 12 человек

17 ноября 2023, 12:51
Фото: 1MI

Роспотребнадзор: у отравившихся студентов колледжа в Уфе выявлен норовирус

Подробности эпид.расследования озвучили в пресс-службе ведомства.

У студентов, проживавших в интернате при уфимском колледже, выявлен норовирус. Также инфекцию выявили у двоих сотрудников учебного заведения. По предварительным данным эпид.расследования, предположительным источником инфекции стал работник пищеблока.

Напомним, массовое отравление произошло ранее в одном из уфимских образовательных учреждений. 12 человек пожаловались на тошноту и боли в животе. В связи с этим была начата проверка.

В настоящий момент пищеблок колледжа, на качество еды в котором ранее обращали внимание родители учеников, закрыт. Ситуацией также заинтересовался региональный Следственный комитет.

«В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки качества питания в образовательном учреждении и установления причины отравления. Изымаются образцы пищевой продукции для исследования, необходимая документация, а также образцы для анализов работников учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
#Происшествия#Следственный комитет#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Уфы#Пищевые продукты#Студенты#Азамат Нухов#Столовая#Студенты колледжей#Обучающиеся в ссузе#Роспотребнадзор Башкирии
Подпишитесь
Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками
Сегодня, 10:31
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Сегодня, 07:07
Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе
Сегодня, 07:19
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
Вчера, 15:44