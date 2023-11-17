Назван источник инфекции в уфимском колледже, где отравилось 12 человек

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
У студентов, проживавших в интернате при уфимском колледже, выявлен норовирус. Также инфекцию выявили у двоих сотрудников учебного заведения. По предварительным данным эпид.расследования, предположительным источником инфекции стал работник пищеблока.
Напомним, массовое отравление произошло ранее в одном из уфимских образовательных учреждений. 12 человек пожаловались на тошноту и боли в животе. В связи с этим была начата проверка.
В настоящий момент пищеблок колледжа, на качество еды в котором ранее обращали внимание родители учеников, закрыт. Ситуацией также заинтересовался региональный Следственный комитет.
«В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки качества питания в образовательном учреждении и установления причины отравления. Изымаются образцы пищевой продукции для исследования, необходимая документация, а также образцы для анализов работников учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.