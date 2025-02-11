Парк Победы

Марс из Башкирии героически погиб на СВО

В ходе боевых действий в зоне СВО погиб Марс Садыков из Башкирии, сообщил глава Октябрьского Алексей Пальчинский. Церемония прощания с бойцом прошла в понедельник, 25 ноября.