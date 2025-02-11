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Парк Победы

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Февраль
Как меня штормило: парка времён СССР не хватает уфимцам
11 февраля, 03:52
Ноябрь 2024
Марс из Башкирии героически погиб на СВО
В ходе боевых действий в зоне СВО погиб Марс Садыков из Башкирии, сообщил глава Октябрьского Алексей Пальчинский. Церемония прощания с бойцом прошла в понедельник, 25 ноября.
25 ноября 2024, 07:40
Октябрь 2024
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября 2024, 08:28
Куда сходить бесплатно в Уфе
24 октября 2024, 16:44
Сентябрь 2024
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября 2024, 16:20
Август 2024
По Уфе расплескалась синева
3 августа 2024, 11:56
Май 2024
Жителей Уфы приглашают на «Ночь музеев»
Посетителей мероприятия ждут выставки, мастер-классы, музыкальные номера и театрализованные представления, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
17 мая 2024, 05:12
Перекрытия дорог в Уфе 9 мая
8 мая 2024, 05:11
Уфу украсят 1,5 млн цветов
8 мая 2024, 04:58
Для эстафеты Победы в Уфе перекроют дороги
Администрация Уфы просит горожан и гостей столицы региона заранее планировать маршруты движения.
3 мая 2024, 12:06

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