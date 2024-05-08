Уфу украсят 1,5 млн цветов

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 08:56
В Уфе в преддверии празднования Дня Победы началась посадка цветов. Основная работа проводится на территориях, где будут проходить праздничные мероприятия, таких как парк Победы, скверы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 50-летия Победы, Мустая Карима, трибуны у здания муниципалитета и другие места.
В композициях из цветов, как всегда, используются петунии, бархатцы и цинерарии. Известно, что к 7 мая сотрудниками «Горзеленхоза» было посажено более 125 тысяч однолетних цветов.
Отметим, в этом году столицу республики украсят почти 1,5 миллиона цветов, из которых 900 являются многолетними.