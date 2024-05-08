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Уфу украсят 1,5 млн цветов

Уфу украсят 1,5 млн цветов

8 мая 2024, 04:58
Фото: 1MI

Уфу украсят 1,5 млн цветов

Большая часть растений будет высажена к 9 мая.

В Уфе в преддверии празднования Дня Победы началась посадка цветов. Основная работа проводится на территориях, где будут проходить праздничные мероприятия, таких как парк Победы, скверы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 50-летия Победы, Мустая Карима, трибуны у здания муниципалитета и другие места.

В композициях из цветов, как всегда, используются петунии, бархатцы и цинерарии. Известно, что к 7 мая сотрудниками «Горзеленхоза» было посажено более 125 тысяч однолетних цветов.

Отметим, в этом году столицу республики украсят почти 1,5 миллиона цветов, из которых 900 являются многолетними.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#День Победы#Башкортостан#Новости Башкирии#Цветы#Парк Победы
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