Жителей Уфы приглашают на «Ночь музеев»

«Ночь музеев» (3+) в Уфе пройдет в субботу, 18 мая. В этом году мероприятие разделят на несколько кластеров-территорий: творчества, искусства, выставок, интерактива и Парка Победы. Мероприятия (3+) включают в себя квест-игры, детские игровые программы, экскурсии по музейным экспозициям и выставкам, ярмарки, мастер-классы и концерты.