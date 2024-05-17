Жителей Уфы приглашают на «Ночь музеев»

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 07:14
«Ночь музеев» (3+) в Уфе пройдет в субботу, 18 мая. В этом году мероприятие разделят на несколько кластеров-территорий: творчества, искусства, выставок, интерактива и Парка Победы. Мероприятия (3+) включают в себя квест-игры, детские игровые программы, экскурсии по музейным экспозициям и выставкам, ярмарки, мастер-классы и концерты.
Выставки в музее им. М. В. Нестерова (3+):
— Русский и зарубежный фарфор из собрания БГХМ им. М. В. Нестерова. Зал № 1.
— Русская живопись XVII–XIX вв. Зал № 2.
— Произведения Михаила Васильевича Нестерова. Залы № 3, 4, 5.
— Русское искусство конца XIX — начала XX века. Зал № 6.
— Д. Бурлюк, Живопись, графика. Зал № 6.
— «Неизвестные художники». Русский живописный портрет XVIII–XIX веков. Зал № 7.
— «Благопожелательныесимволы Китая» произведения XVII — начала XXI века, декоративно-прикладное искусство, фарфор, живопись, графика. Зал № 8.
— Древнерусское искусство. Иконопись XV–XIX веков. Зал Ne 11.
— Борис Домашников. К 100- летию со дня рождения. Живопись. Залы № 9,10,12.
Мастер — классы (3+):
— Мастер —классы для детей от студии изобразительного искусства «Я рисую». Руководитель — О. Н. Николаева. Зал № 12 (18.00 — 19.00).
— Мастер — классы по древневосточной технике «Эбру». Руководитель Гузель Гафарова. Зал № 12 (19.00 — 22.00).
Отмечается, что посещение многих музеев будет доступно для граждан в возрасте от 14 до 22 лет по «Пушкинской карте».
Напомним, ранее в Уфе прошла «Библионочь-2024». Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках, а для посетителей были организованы творческие мастер-классы, лекции, выставки и многое другое.