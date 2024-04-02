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Впервые с начала СВО беспилотники атаковали Татарстан

Беспилотники впервые с начала СВО нанесли удар по Татарстану

2 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

Впервые с начала СВО беспилотники атаковали Татарстан

Под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Сегодня утром беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщает издание inkazan.ru.

Информацию о произошедшем подтвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, серьёзных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о 2 пострадавших в результате атаки. ОЭЗ «Алабуга» находится в Елабужском районе Республики Татарстан, на северо-востоке региона.

Позднее inkazan.ru со ссылкой на ТАСС сообщило о троих раненных в Елабуге.

Это первый случай, когда беспилотники смогли атаковать предприятия в Татарстане.

В конце 2023 года ОЭЗ «Алабуга» попал под санкции Европейского союза. В 12-й пакет санкций попали также предприятия из Башкортостана.

Европейский союз ввёл санкции против башкирских заводов
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#Общество#Происшествия#Город#Татарстан#СВО#Идэль Гумеров#Новости Татарстана#Нижнекамск#Елабуга
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