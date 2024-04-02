Беспилотники впервые с начала СВО нанесли удар по Татарстану

Информацию о произошедшем подтвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, серьёзных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о 2 пострадавших в результате атаки. ОЭЗ «Алабуга» находится в Елабужском районе Республики Татарстан, на северо-востоке региона.